’Asielbeleid rammelt’

Dit jaar moet daar verandering in komen volgens hem. Nou weten we dat als Rutte iets belooft het er vast niet van gaat komen. Bij de meeste van onze tweede kamerleden is de drang om overlast te beteugelen niet echt aanwezig, ze wonen tenslotte ver van de problematiek af. Wachten tot de bom barst dus.

En de vraag is niet of maar wanneer het genoeg is geweest. Nederlanders zijn dit beleid spuugzat. Maar hopen dat ze met de volgende verkiezingen een wijze stem uitbrengen en dat het verstand langzaam terug komt.

G. de Jager

Krimpen aan de Lek