’Dierenleed niet opgelost met bijvoeren’

Ondanks eerdere publieke verontwaardiging in 2009 heeft toenmalig minister Verburg het huidige beleid goedgekeurd, en dat is het probleem. Het bijvoeren toen en nu is volgens mij bedoeld om de protesten de kop in te drukken. Een pr-actie, meer niet. Het dierenleed gaat onverminderd door.

In 2009 zijn er 940 kadavers gevonden. Het zullen er nu niet minder zijn. Zolang de dieren de status van wilde dieren hebben, is er geen zorgplicht. Op het moment dat het gehouden dieren betreft moet er een drastische verandering plaatsvinden. Dat is dan geen taak van Staatsbosbeheer meer. Dit probleem moet eindelijk eens opgelost worden. Wie durft?

Ruud Buddenberg, Bovenkarspel