Legesverschil unfair

Misschien ook een idee om een vergelijking te doen voor de kosten van een gehandicaptenparkeerkaart en het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken? Dat varieert per gemeente van gratis tot honderden euro’s. En dat voor een groep mensen die het vaak al moeilijk heeft. Waarom moet een bord in gemeente A meer kosten dan in gemeente B?

Jan van den Oever, Zandvoort