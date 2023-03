Meer uren schrijfonderwijs

Een respondent somt de voordelen op: „Goed voor de oog-hand coördinatie, ontwikkeling van de fijne motoriek en ontwikkeling van de concentratie. Linker en rechter hersenhelften werken samen”. Een ander ziet het bij haar dochter: „Ze zit nu in 1 havo. Daar schrijven ze, op de presentaties na, alles met de hand. Op de basisschool was het voornamelijk op de laptop. Haar taal en schrijven zijn in één jaar enorm gegroeid. Voor mij het bewijs dat schrijven met de hand heel nuttig is.”

Vrijwel alle respondenten vinden het zorgelijk dat het met de schrijfvaardigheid zo slecht gesteld is. „Mijn kleinzoons maken fouten die wij vroeger niet maakten maar die nu toch automatisch gecorrigeerd worden op de iPad”, vertelt iemand. Dat schrijven met de hand beter is voor de taalvaardigheid, daar is iedereen van overtuigd.

Ook is vrijwel iedereen het eens met deskundigen als hersenprofessor Erik Scherder dat je dingen beter onthoudt als je ze met de hand opschrijft. „Wat schrijft blijft”, vat iemand kernachtig samen.

Nu werken kinderen op school, met name in de bovenbouw, vooral met laptops en tablets. Ruim twee derde zou er voorstander van zijn deze te vervangen door pen en papier. Anderen vinden dat te ver gaan en zijn van mening dat naast schrijfvaardigheid ook digitale vaardigheid belangrijk is. „De digitale werkelijkheid moeten we accepteren”, zegt iemand. „Dat wordt de toekomst voor de kinderen van vandaag. Het is ook al realiteit voor mij en mijn leeftijdsgenoten (65+), maar veel ouderen houden vast aan het verleden. Jammer, ze vallen buiten de boot en kunnen niet meer functioneren in de maatschappij.”

De meeste respondenten vinden dat schrijven weer een apart vak moet worden. „Schrijven zou net als taal en rekenen een verplicht vak op school behoren te zijn tot en met groep 8”, vindt iemand. „Maar net als altijd is er te weinig tijd en worden er te weinig eisen gesteld aan netjes en leesbaar schrijven.”

Ook pabo’s zouden hier meer aandacht aan moeten besteden, vindt de overgrote meerderheid. „Leerkrachten kunnen vaak zelf niet goed schrijven. En zij moeten het overbrengen op de jeugd? Laat me niet lachen”, schampert iemand. Een voormalig docent handschrift op een pabo reageert: „Ik heb de teloorgang van dit vak van nabij meegemaakt. Van 1 uur schrijfonderwijs per week gedurende drie jaar naar 4 contacturen gedurende de totale opleiding. Toen de studenten alles moesten gaan doen via hun laptop stortte ook hun handschrift in elkaar. Wie nu van de pabo komt is niet in staat adequaat schrijfonderwijs te verzorgen.”

Het gebruik door scholieren van chatbot ChatGPT om teksten te schrijven, is voor de meeste respondenten helemaal uit den boze. „Chatbots en AI (artificiële intelligentie) maken de mens dommer, luier en afstandelijker, een zeer slechte ontwikkeling.”

Een enkeling is er positiever over. „Digitaal is de toekomst. Inspreken op de app en het wordt geschreven.” Een ander vindt schrijven met de hand achterhaald. „Net als de postduif. Je kunt kinderen beter blind leren typen.”