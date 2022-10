Premium Het beste van De Telegraaf

Column Marianne Zwagerman De gewetenloze ratten zijn nu ook het paleis binnengedrongen

Door Marianne Zwagerman

Ze waanden zich onaantastbaar, de Tevreden Teslarijders (TT’ers), verschanst in hun ogenschijnlijk veilige wijken met aangeharkte parken, waar ruimte genoeg is voor een azc, maar waar er natuurlijk nooit een komt. Daar zorgen ze eenvoudig voor: de TT’ers gaan nog wél naar de stembus, waar de mensen in de wijken waar ratten zo groot als katten over de straten rennen, dat al lang hebben opgegeven.