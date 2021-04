Premium Columns & Opinie

’Doe mij vandaag nog zo’n AstraZeneca-prik!’

Hester Zitvast schrijft over dat wat haar opvalt in het nieuws. Dit keer over het stoppen met vaccineren met onder meer AsraZeneca vanwege een zeer, zeer zeldzame bijwerking. ’Doe mij die prik. Ik kom ’m vandaag nog halen als dat kan.’