’Waarom moet boer wijken voor wensnatuur?’

In het concept verandert er vrijwel niets voor de boeren, het duurt nu alleen 5 jaar langer voordat ze hun bedrijf vaarwel mogen zeggen als ze piekbelaster zijn.

Laat de piepkleine Natura2000-gebieden waar het hier om gaat gewoon over aan een natuurlijk verloop, ze zijn op termijn toch niet te redden, maar kosten wel bakken met geld om ze te behouden, wat echt niet gaat lukken. Boeren moeten voor deze stukjes natuur van soms minder dan 1ha worden uitgekocht. Die mensen hun leven staat helemaal op zijn kop voor iets onhaalbaars, ze moeten hun bedrijf, wat soms al sinds generaties in de familie zit, opgeven.

In Nederland is geen echte natuur, het is wensnatuur door mensen beheerd en bedacht. Als je al van natuur wil spreken, dan komen de Biesbosch, Veluwe en de Wadden in aanmerking. Laten ze daar op focussen en de rest laten voor wat het is.

De Noordzee, wat net zo goed natuur is, daar hebben de dames en heren politici geen moeite mee om vol te plempen met windturbines van 300 meter hoog om er een wingebied van te maken. Daar leeft straks geen vis of zeehond meer vanwege de constante trillingen die deze turbines veroorzaken. Dus waarom moet de boer dan wijken voor wensnatuur?

Fenna Koops, Groningen