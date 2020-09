We kregen van Transavia drie opties: overboeken naar een voorgestelde vervangende vlucht, zelf reisdagen bepalen of geld terug. Wij kozen voor het laatste. We waren door Transavia al voorbereid op een paar weken wachttijd. Tot onze verbazing was binnen een week alles voor elkaar en stond het geld op onze rekening. Complimenten!

Marion Kaandorp, Alkmaar

Ook een bijdrage leveren? Werd u blij verrast door een lief gebaar, een attente actie, onverwachte hulpvaardigheid of gewoon zomaar iets leuks? Mail ons uw verhaal via [email protected] voor de rubriek ’Dit vind ik leuk’ en maak kans op plaatsing in de krant en op internet.