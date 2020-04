Lezersbrief: ’Medicijn tegen corona bestaat al’

Amerikaanse artsen kwamen tot dezelfde conclusie. En nu dus ook een Nederlandse arts. Er wordt maar gezeurd over eventuele bijwerkingen, terwijl er nog geen enkele dode is gevallen na het nemen van dit middel en patiënten na enkele dagen al herstellen.

De tegenwerking om dit middel te gebruiken wordt ingegeven door financiële belangen. Hydroxychloroquine is spot goedkoop en ruim voorradig. Er valt niets aan te verdienen. De geldstromen die nu richting vaccin onderzoek gaan zijn niet nodig.

Er is dus een geneesmiddel. En die zogenaamde bijwerkingen. Een op de 10.000 mensen krijgt er hartkloppingen van. Wat dan nog. Wat wij nu meemaken, de paniek, het opsluiten van een hele bevolking, het om zeep helpen van de economie is een door emotie gedreven reactie. Laten we er direct mee ophouden.

J. Noteboom- van Monsjou

Belgie