’Snelle metro Almere- A’dam onzin’

Recent is de volledige infrastructuur A6/A1/A9 op de schop geweest en een megalomane spoorbrug aangelegd. In 25 minuten zit je nu van Almere op Amsterdam Centraal.

We kunnen dat geld beter investeren in buitengebieden zoals de provincie Zeeland die meer en een mooiere ruimte heeft om te bouwen en waar misschien goedkoper een infrastructuur kan worden aangelegd. Waarom alles in een beperkt gebied proppen, investeer in een snelle, innovatieve verbinding met het noorden en oosten voor een betere spreiding van werk en wonen over Nederland. Bovendien, we hoeven niet allemaal meer dagelijks op een centrale kantoorlocatie te zijn, kijk naar de toekomst!

Kees Hoffman, Amsterdam