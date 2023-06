’Omtzigt gewetensvol Kamerlid’

nooit een risico zijn. Wat een risico is, is dat deze gedachte überhaupt in hun hoofd ontstaat. Dit denken gaat volledig in tegen de democratie. Dat is pas een risico. Daarbij komt dat ze (coalitie)fracties willen die zich als stemvee gedragen. Dat is de kiezer niet serieus nemen. Dat is een nog groter risico. Dat de kiezer het vertrouwen in de politiek verliest is mede het gevolg van deze kromme denkwijze.

Het goede nieuws is: we weten nu hoe ondemocratisch deze partijen zijn. Onze stem onwaardig.

Rene Valkema, Haren