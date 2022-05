Brief 2: ’Norm die EC hanteert klopt niet’

Binnenland

Kabinet beslist maandag over erkenning racisme bij Belastingdienst

Het kabinet maakt maandag bekend of de Belastingdienst zich schuldig heeft gemaakt aan institutioneel racisme. Dat is de uitkomst van overleg in de ministerraad. Binnen het kabinet leeft de vrees voor schadeclaims als wordt uitgesproken dat de overheid racistisch was door mensen op basis van hun afk...