’Geen tijd om extra handen op te leiden’

Ik werk als wijkverpleegkundige, het mooiste beroep dat er is. Waar we normaal met twee leerlingen op zes geschoolden zouden werken is dat nu vier leerlingen op zes geschoolden. De opleidingen tot verzorgende of verpleegkundige leveren steeds minder kwaliteit af waardoor de waarde van leren op de werkplek meer belang krijgt, nu helemaal nu de meeste lessen via internet worden aangeboden.

U kunt zich voorstellen dat het dagelijks begeleiden van leerlingen (of ongeschoolde handen aan het bed) veel vraagt van de begeleiders maar ook van de cliënt/patiënt. Naast de al hoge werkdruk en verantwoordelijkheid betekent dit een extra werkdruk.

Het is dus niet zoals de conclusie van de commissie luidt ’dat we de zaakjes niet voor elkaar hebben’, nee, de rek is er op gegeven moment uit wat betreft mogelijkheid om op te leiden en begeleiden. Niet voor niets willen veel zorgmedewerkers na een paar jaar werken de zorg weer verlaten.

Carla van Ingen