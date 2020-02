’Visserij blijft, maar op een andere manier’

Als je vraagt of er nog genoeg ruimte voor de visserij is straks, dan is het antwoord ja. De visserij zal blijven bestaan, maar wel op een andere manier dan nu. De vloot zal zich naar aard en omvang moeten aanpassen aan de nieuwe situatie op de Noordzee, de vraag is: doen we dat met of zonder steun vanuit andere sectoren en de overheid?