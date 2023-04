’Miljarden voor armoedebestrijding’

Dat geld is waarschijnlijk voornamelijk besteed aan wapens. Hoewel ik dit land alle succes gun in de strijd tegen Rusland moet er toch een vraagteken worden gezet bij deze geldsmijterij. Want er zijn in ons eigen land genoeg mensen die niet of nauwelijks kunnen rondkomen. Daarvoor kunnen nog wel meer miljarden euro’s ter beschikking worden gesteld. Het wordt tijd dat onze minister voor Armoedebeleid ook een greep in de aanwezige miljardenpot doet.

Ben Boulonois, Heiloo