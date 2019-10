’Oppassen met onderzeebootorder’

in de race voor Nederlandse onderzeeboot order staat in deze krant (Tel.28/10). Hoewel ik het voor meer dan 100% zou toejuichen wanneer de order aan een Nederlandse scheepsbouwer gegund wordt, heb ik (ex-werknemer van de IHC, werf Kinderdijk, nu Koninklijke IHC) sterke twijfels over de haalbaarheid voor deze werf.

Zelf ben ik eerder betrokken geweest bij de bouw van twee onderzeeërs voor de Taiwanese marine en andere marineorders voor binnen -en buitenland. Voor dit soort werk is een totaal andere discipline vereist om de bouw van deze uiterst geavanceerde en complexe schepen tot een goed einde te brengen.

IHC stond en staat nog steeds wereldwijd bekend om zijn perfecte baggerschepen en andere oppervlaktevaartuigen in diverse soorten en maten. De order willen scoren om je eigen bedrijfsverlies te compenseren is geen reden. Damen in Vlissingen is er beter voor geoutilleerd. Ik zou willen zeggen: schoenmaker blijf bij je leest.

C.N.H. van Dijck

