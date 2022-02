Brief 1 ’Economie van groter belang’

Ik wil ook stellen dat het belang van de ouderen in deze willens en wetens geminimaliseerd werd. Het grote belang lag bij de economie en daarmee bij de werkenden en de jeugd. De ouderen waren in deze al ’gepensionneerd’ ofwel niet zo belangrijk. Er werd daarom weinig aandacht gegeven aan de zorg voor mensen in verzorgingstehuizen etc. Het lijkt erop dat het motto gehuldigd werd dat de ouderen toch aan het einde van hun bestaan stonden. De getroffen strenge maatregelen voor de groep ouderen in verzorgingstehuizen was dan ook mensonterend. Het sterftecijfer lag hoog, maar het ergste was de eenzaamheid van de getroffenen.

D. Tuinenburg, Lier

