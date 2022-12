Uitslag Stelling: ’Zorgkeuze niet inperken’

Dit in tegenstelling tot naturapolissen, waarmee alleen zorg volledig van door de verzekering gecontracteerde zorgverleners wordt vergoed.

Een respondent: ,,Pak de verspilling in de zorg aan. Daarvan kan prima de vrije artsenkeuze worden betaald.” Een andere stemmer vindt dat verzekerden vrij moeten zijn in de keuze van een dokter, maar: ,,Geen vage therapieën in het buitenland.” Over dat buitenland merkt een respondent op: ,,Waarom is het in België en Duitsland zoveel beter geregeld dan bij ons?”

Slechts een kwart van de respondenten vindt dat de zorgkeuze beperkt kan worden, in ruil voor een lagere premie. Een stemmer meent: ,,Een lagere premie en vrije keuze voor iedereen kan prima, door terug te gaan naar het oude ziekenfonds. Verzekeringsmaatschappijen worden rijk van onze premies en zitten op gigantische reserves.” Een andere deelnemer heeft de volgende oplossing: ,,Maak gewoon een polis die voor iedereen hetzelfde is, zonder contracten en zonder gezeur. Dat zou het stelsel zoveel efficiënter maken.”

Vrije zorgkeuze is een grondrecht, zo vinden bijna alle deelnemers. Een respondent: ,,Er wordt al zo veel afgepakt en ingeperkt.” Een ander vindt: ,,Het kiezen van een zorgverlener waarin je vertrouwen hebt, moet echt mogelijk blijven. Alleen zo kun je voorkomen dat er fouten worden gemaakt.” Daarbij: ,,Je hebt bij een bepaalde arts een goed gevoel of niet.”

Zorgverzekeraars vinden echter dat met contracten met zorgverleners de kwaliteit gewaarborgd blijft. Driekwart van de stemmers is het hiermee niet eens. Een stemmer: ,,Zorgverzekeraars moeten stoppen met het onder druk zetten van zorgverleners. Heel veel contracten zijn nog niet rond. Zo kan ik geen weloverwogen keuze maken.”

Toch heeft driekwart van de respondenten nooit meegemaakt dat zorg niet volledig werd vergoed omdat de arts geen contract had met de zorgverzekering. Een stemmer: ,,Er zijn maar twee ziekenhuizen die mijn ziekte kunnen behandelen. Ik zou er toch echt niet aan moeten denken dat zij geen contract zouden hebben met mijn zorgverzekeraar.”

Altijd laait aan het einde van het jaar de discussie over de zorgverzekering op. Een grote meerderheid denkt niet dat het zorgstelsel nog houdbaar is. Meer dan de helft vindt dat te veel mensen nu een beroep doen op de zorgverzekering. Veel stemmers denken dat dit vooral komt door de hoge immigratie. Beleidsmakers echter zeggen dat de vergrijzing ervoor zorgt dat het zorgstelsel duurder wordt. Een criticus ziet dat anders: ,,De vergrijzing zag je jaren geleden al aankomen en daarvoor had je maatregelen kunnen nemen.”

Om de kosten binnen de perken te houden, verhogen veel Nederlanders hun eigen risico. Van de stemmers doet slechts 10% dit. ,,We betalen steeds meer voor steeds minder faciliteiten. Ik ben ervan overtuigd dat we als verzekerden steeds meer belazerd worden.” Een ander stelt: ,,Wie weinig verdient, krijgt bijna de zorgpremie terugbetaald. En je weet wat er gebeurt als iets gratis is: dan wordt het verspild.”