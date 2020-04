’Kamer heeft taak slecht uitgevoerd’

De Tweede Kamer heeft de taak de regering te controleren. Waarom heeft de oppositie nooit in een eerder stadium - zonder de aanwezigheid van de pandemie - aan de minister gevraagd of er wel voldoende beschermingsmiddelen, beademingsapparatuur en ic-bedden waren? Waarom is er niet eerder geprotesteerd tegen de bezuinigingen in de zorg? Het is achteraf heel goedkoop van o.a. Marijnissen, Baudet, Klaver en Wilders te klagen over tekorten, wetende dat nu de hele wereld op jacht is naar dezelfde artikelen.

Johan van de Put