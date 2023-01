’Gevolgen van kabinetten Rutte desastreus’

Ze beseffen nu al dat de komende provinciale verkiezingen een drama worden voor de VVD, en dreigen met ’een terugkeer van de periode Den Uyl, met dramatische gevolgen voor de hardwerkende Nederlander’. Welnu, ten tijde van Joop den Uyl was er niet zo'n immens woningtekort, was er geen immigratieprobleem, geen slecht onderwijs en slechtere gezondheidszorg. Ook waren er geen voedselbanken, en was er veel meer onderlinge solidariteit onder de Nederlandse bevolking. De regeringen Rutte hebben er een zootje van gemaakt, en de nu bekende puinhoop is nog slechts het topje van de ijsberg vrees ik. De gevolgen van vier kabinetten Rutte zijn desastreus. Dreigen dat het met andere partijen slechter zou gaan, is daarom een gotspe!

