Macht van eerste vrouwelijke premier van België zal zeer beperkt zijn

België heeft sinds deze week een nieuwe premier, al moesten de meeste Belgen zich wel even achter de oren krabben. Zeker in Vlaanderen is de Franstalige Sophie Wilmès (44) namelijk een onbekende. Wilmès vervangt Charles Michel, die per 1 december de nieuwe voorzitter wordt van de Europese Raad. Michel wilde al eerder weg om zich voor te bereiden, waardoor zijn liberale partijgenote Wilmès, die ook goed Nederlands spreekt, de kans kreeg om de eerste vrouwelijke premier van België te worden.