Brief 2: ’Verschil huiseigenaar en huurder niet oneerlijk’

’In Amsterdam worden jonge gezinnen stad uitgedreven, zo’n stad holt zichzelf uit’

Het einde van de woningnood is nog niet in zicht. Integendeel, het huizentekort groeit en beschikbare woningen in vooral de steden zijn voor velen niet haalbaar. „Hier in Amsterdam worden gewone gezinnen de stad uit gedreven. Dat moet stoppen”, vindt Gerjan van den Heuvel.