Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Devies is bouwen bouwen bouwen

Kopieer naar clipboard

Ons land kampt met een enorm tekort aan woningen. Dat tekort is inmiddels opgelopen tot 300.000 huizen. Het zijn vooral starters, senioren en de middeninkomens die maar geen betaalbare woning kunnen vinden. Ambitieuze bouwplannen van het kabinet reppen van de bouw van 100.000 huizen extra per jaar om dit nijpende tekort op te lossen. Maar verstikkende regels maken veel bouwplannen onmogelijk of vertragen de bouwtijd tot wel drie jaar.