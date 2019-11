’Cruciale vragen over biologische brandstoffen’

Het ontstaan van extreem giftige dioxinen is vaak het gevolg van verbranding van eerder genoemde materialen. Naast tal van ander gebeurtenissen met dodelijke slachtoffers door vrijkomende dioxinen in het verleden (Vietnamoorlog: in het ontbladeringsmiddel ‘Agent Orange’), kan worden verwezen naar een ontploffing in 1963 bij Philips-Duphar in Amsterdam.

Hierbij kwamen zeer giftige dioxinen vrij waardoor 50 mensen ziek werden van wie er uiteindelijk vier overleden. Nog een vraag; is het geen volksverlakkerij door deze biomassacentrales milieuvriendelijk te noemen?

Henk Mulder, Zwolle