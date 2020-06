’Weg met alle vleermuizen’

Alle geleerden zijn er inmiddels wel van overtuigd, dat vleermuizen een cruciale rol hierbij spelen. Ebola, sars, hondsdolheid en nu weer corona hebben wij te danken aan deze diertjes. Waarom niet rigoureus afscheid nemen van de vleermuis? Toch zijn in Nederland bouwprojecten vertraagd of zelfs geblokkeerd wanneer een paar van die beestjes in hun bestaan bedreigd zouden kunnen worden. Dits is de wereld op z’n kop.

P.H. Ybema, Geldrop