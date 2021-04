Premium Columns & Opinie

Catherine Keyl gaat de mist in met aanschaf hangstoel: Ik kan wel janken

Het is even wennen met de nieuwe winkelregels. Als je aan het klussen bent en je hebt ineens een speciale schroef nodig ofzo, dan wordt het toch: naar de website gaan van de doe-het-zelfzaak, een winkeltijd plannen (soms twee dagen later!) en dan chagrijnig je schroef ophalen. Schiet niet echt op.