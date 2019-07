Brief 1: ’En wat gebeurt er na de tbs?’

Justitie eiste eerder 15 jaar cel met tbs dwangverpleging tegen Malik F, die verleden jaar in Den Haag drie mensen neer stak. De rechter oordeelde echter: geen celstraf maar alleen tbs. Want oordeelt de rechter, wie ziek is, is ziek en wie psychotisch is, weet soms niet wat hij doet, dus hoort hij niet in de cel!

Hoelang deze tbs duurt is niet bekend (gemiddeld 8 jaar), maar wat er dan daarna gebeurt, meneer de rechter? We hebben het hier dus over de veiligheid van de burgers in dit land ! Want deze meneer heeft al eerder in kliniek Parnassia gezeten!?

En dit hier mede opmerkend in de context van afgeluisterde gesprekken met zijn moeder, zoals: „Als er meer mensen waren geweest, had ik ze ook gestoken” en verder „Ik ben niet gek, maar ga doen of het een geestelijke ziekte is of zo. Heeft de rechter dit ook meegewogen in zijn uitspraak !?

D. Passchier, Den Haag

