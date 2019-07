Uitslag Stelling: ’Kosten maken voor niks’

Het aanvragen van een energielabel kost nu nog enkele euro’s tot een paar tientjes en kan via internet worden aangevraagd. Een energieadviseur inschakelen kost al snel zo’n 200 euro. De meerderheid (89%) vindt het onzin om een expert te moeten inhuren. „Gewoon je boerenverstand gebruiken. Kijk naar het bouwjaar van een woning en naar eventuele aanpassingen door de jaren heen. Dat zegt meer dan zo’n label.”

De belangrijkste vraag voor velen is, wie gaat dit doen? „Wie is de energieadviseur? Komt die van een energiemaatschappij? Is zo iemand echt onafhankelijk? Zit er een verborgen verkooppraatje bij? Worden we op extra kosten gejaagd terwijl je denkt dat je huis goed geïsoleerd is?”

Sommige respondenten opperen om een toekomstige koper/huurder inzage te geven in de maandelijkse energiekosten: „En je weet alles”. Maar anderen brengen daar tegenin dat energieverbruik ook bepaald wordt door de bewoner. „Hoe gestookt wordt en hoe hoog de temperatuur wordt gehouden is medebepalend.” Een voorbeeld: „Ons huis is niet geschikt voor zonnepanelen, maar we hebben al jaren een energieverbruik dat onder het gemiddeld ligt. Het is maar hoe je er mee omgaat”.

Maar liefst 97 procent is het eens met de Vereniging Eigen Huis (VEH) die het nieuwe energielabel een ’dure papieren tijger’ noemt, die het draagvlak voor de energietransitie alleen maar verkleint. „Wederom een lastenverzwaring en wederom onder het mom van ’het moet van Europa’”, klaagt iemand. „Het draagvlak voor zowel de energietransitie, maar ook voor Europa wordt hierdoor steeds minder.”

De meeste respondenten zijn van mening dat zowel het huidige als het nieuwe energielabel niets zegt over de duurzaamheid van een woning. „Het zegt niets over de kwaliteit van de getroffen voorzieningen”, zegt er een. Een ander foetert: „Bij mijn huidige woning kon ik niet eens rolluiken als energiebesparing opgeven. Dat label slaat helemaal nergens op”. Weer een ander: „Ik heb energielabel G (zeer onzuinig) toegestuurd gekregen. Terwijl mijn huis optimaal geïsoleerd is.”

Ook denken de meesten niet dat het nieuwe label een stimulans kan zijn voor huiseigenaren om hun huis energiezuiniger te maken. „Het is puur symboolpolitiek. Het stimuleert niemand iets te doen. Alleen de betaalbaarheid van de energietransitie kan een stimulans zijn”, meent een respondent die recent huizen heeft verkocht. Hij zegt: „Kopers lopen door een huis met de makelaar en zien zelf goed genoeg wat de status van het huis is op energie-/milieugebied. Men kiest voor een huis vanwege de ligging en hoe het huis er uit ziet.”

Dat blijkt ook uit het antwoord op de vraag of respondenten het bij koop of verhuur van een woning belangrijk vinden wat het energielabel is: 84 procent zegt van niet.

Een van hen schrijft: „Ik snap niet goed waarom dat energielabel nodig is. Een goed bouwkundig rapport lijkt me veel beter, met een boete voor de verkoper als er dingen verzwegen worden waardoor de nieuwe bewoners veel mankementen tegenkomen.”