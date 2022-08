Brief 1: ’Betekenis vlag subjectief’

De betekenis of waarde die je eraan toeschrijft is zuiver subjectief. De vlag met de horizontale banen rood, wit en blauw is de Nederlandse vlag. De vlag met de verticale banen blauw-wit-rood is de Franse vlag. De vlag met de horizontale banen rood, wit blauw is de boerenvlag of de protestvlag en het is duidelijk is dat dit niet de Nederlandse vlag is. Ooit was het oranje-blanje-bleu de nationale vlag, maar het gebruik van die kleuren werd omstreden omdat het apartheidsregime in Zuid-Afrika die vlag ook als symbool gebruikte. Zo kregen wij het rood-wit-blauw. Het is maar waarmee en hoe je je wilt identificeren.

Bart Wallet, Marknesse

