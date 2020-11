’Burgemeesterschap baantjescaroussel’

Eerst moest ze met veel tam tam uit een boerendorp worden gehaald om Amsterdam te komen besturen. Bij haar aanstelling was ze heel blij om onze mooie stad de aankomende 4 jaar met plichtbesef en grote toewijding te mogen dienen. En ze verhuisde graag met het hele gezin naar deze levendige stad.

Nu (circa 2 jaar later) trekt ze aan haar stutten, en kunnen de Amsterdammers de pot op. Ze kan nu 6 jaar (!) pluche kleven. Het is deze baantjescarrousel die het geloof in politici met een sneltreinvaart doet afnemen.

Deze PvdA politicus is verworden tot het (kartel) symbool waar Forum al zolang tegen ageert. Hoe hooghartig kan je zijn als partij en politicus. Hoe lang wil en kun je de kiezers nog bedotten?

M. Louiszoon, Amsterdam