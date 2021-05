’Duitsers stonden massaal achter Hitler’

Op 4 mei zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog weer herdacht. De toespraak van André van Duin was ontroerend. Over vrijheid voor alle inwoners van Nederland, wie of wat je ook bent. Treffend vond ik dat hij niet over ’de bezetter’ had maar over ’De Luftwaffe’; dat hij, als het destijds anders was gelopen, zijn toespraak in het Duits had gehouden. Want het mag, in vrijheid, gezegd worden: ’de bezetter’ was Duits.

Kijkend naar de vele documentaires die de laatste weken worden uitgezonden wordt het keer op keer duidelijk: de Duitsers stonden destijds en masse achter Hitler, tot op het laatste moment aan toe. Je mag iemand niet veroordelen om de plek waar hij of zij geboren is, dat weet en besef ik. Zonder de Duitsers echter had mijn moeder haar broer en ik mijn oom en naamgever nog gehad en was mijn vader niet zijn hele leven lang gebukt gegaan onder de trauma’s die hij in de werkkampen van de Duitsers had opgelopen.

Gerard Scheffer, Heerlen