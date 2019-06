’Landbouw recyclet al lang’

Als de burger geniet van zijn/haar biertje, zou deze zich realiseren dat het restproduct, de bierbostel in veevoer wordt gebruikt? En wat te denken van uw vruchtensapje, ook daar blijft een restproduct over. Vruchtenpulp is ook al heel lang veevoer. En dan dat patatje, en al die andere aardappelproducten, hetzelfde verhaal. En iedereen vult zijn zakken met de producten van de landbouw.

M.P. de Boer, Sneek