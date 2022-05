’Heropening ambassade Kiev geeft hoop’

Het personeel zal dan ook zwaar bewaakt gaan worden door onze eigen Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van de Koninklijke Marechaussee. De BSB is onder andere verantwoordelijk voor de complete beveiliging van ambassades in hoogrisicogebieden. Het zijn goed getrainde mannen en vrouwen van stavast die je 'om een boodschap' kunt sturen.

Het ambassadepersoneel mag zich dus in Kiev wel veilig voelen. Tot op zekere hoogte dan. Want wat doe je tegen een goed gerichte (kruis)raket? Maar een begin van normalisering in Oekraïne is ingezet. En elk teken van herstel -hoe gering dan ook- geeft toch weer wat meer vertrouwen in een veilige toekomst.

Jan Muijs,

Tilburg