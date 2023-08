Doemscenario: Dries zingt hele repertoire Jacques Brel naar de filistijnen

Dries stort zich op Brel, luidt de kop van het berichtje. De muzikale snob in mij durft het niet te lezen, want laten we wel wezen: Dries Roelvink verhoudt zich tot Jacques Brel als McDonald’s tot haute cuisine. Noem me een aansteller, prima, maar als het om muziek gaat, leg ik de lat nu eenmaal hoog.

Ⓒ DE TELEGRAAF