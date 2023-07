Rutte op weg naar Europa

Afgelopen week kondigde de hoogste baas van de NAVO, Jens Stoltenberg, aan dat hij nog een jaar langer wil blijven. Hij is sinds 2014 secretaris-generaal van het bondgenootschap en per september aanstaande zou hij eigenlijk stoppen, maar er staat niet direct een opvolger klaar.

Toch is er wel iemand die binnen Europa steeds meer op de voorgrond treedt. Juist, onze eigen premier Mark Rutte. Vrijwel wekelijks is hij op pad om dan hier en dan daar in Europa zijn gezicht te laten zien om z’n zegje te doen en zijn mening te geven over van alles en nog wat. Nu is hij weer afgereisd naar Servië en Kosovo om te proberen te bemiddelen in het conflict tussen beide lidstaten. En zo profileert Rutte zich telkens weer om zich bij zijn collegabondgenoten/-lidstaten in de picture te spelen, want hij ziet zelf ook wel aankomen dat zijn premierschap hier naar een eind loopt. Dus wil hij tijdig verzekerd zijn van een hoge baan elders in Europa. Maar wisten we dat eigenlijk al niet? Zijn visitekaartje gaf hij onlangs ook weer af bij het naderende vertrek van Stoltenberg door hem ’een ontzettend goede secretaris-generaal’ te noemen. En dat was zeker met een bepaalde bedoeling.

Rens Kuijten, Nuenen