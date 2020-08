De Kwestie: ’Reltuig moet je aanpakken, oppakken en uitzetten’

O̶p̶r̶o̶t̶t̶e̶n̶, nee opdonderen met die gasten, zo luidt kort samengevat de mening van 100 procent van de reageerders op Telegraaf.nl. O ja, en wel op eigen kosten, want ze hebben Nederland al genoeg geld gekost.

De meningen over deze groep jongeren zijn dus niet mals en criminoloog Marijke Drogt, die pleit voor een ’aanpak op maat’ heeft dan ook niet veel fans onder de bezoekers van Telegraaf.nl.

Keub denkt in ieder geval dat Drogt het gevoe met de realiteit behoorlijk kwijt is. „Ik vrees dat de schrijfster gebruik maakt van boekenwijsheid. De praktijk is totaal anders. Nu is toch wel duidelijk aangetoond dat haar aanpak totaal niet werkt. In Marokko kennen ze dit probleem niet. Misschien eens kijken hoe men daar de problemen wel effectief aanpakt.” Marco_krukkert is korter van stof: „Marijke Drogt is een onderdeel van het probleem.”

"Ik ben toch ook geen crimineel geworden?"

Hulpverleners en linkse bestuurders wijzen nogal eens op de miserabele omstandigheden van de dadergroep: opgegroeid in een mindere wijk, minder kansen op goed onderwijs, groepsdruk en een achterstand op de arbeidsmarkt. Allemaal geklets, meent Avspijker: „Die excuses zijn leuk verzonnen, maar totaal ongeloofwaardig. Ik kom ook uit zo’n milieu en ben ook geen crimineel geworden. Omdat mijn ouders nog opvoedden; iets wat bij veel Nederlanders en allochtonen gelijk ontbreekt.”

Met die ouders heb je mogelijk de sleutel tot succes te pakken, denkt Marwin: „Zowel de harde als de zachte aanpak van relschoppers werkt niet. Ouders verantwoordelijk stellen waarschijnlijk wel. Kinderen zijn pas met 21 financieel verantwoordelijk, dus de ouders flink beboeten.”

"Het land glijdt af; dat is afschuwelijk"

Praten, theedrinken, buurthuizen bouwen, (vecht-)sportcursussen aanbieden; het helpt allemaal geen ene moer, zo weten de reageerders. En dat stemt droevig, zegt Cooper23: „Het is voor de Nederlandse bevolking afschuwelijk om je land zo te zien afglijden. Dat zinloze geweld dat ze plegen tegen onze kinderen, ouders hebben angst om hun kinderen; of ze veilig thuiskomen en ze niets overkomt.” Maar daar zijn niet alleen de reljongeren debet aan: „Onze overheid deugt ook niet, want ze pakken het niet aan. Ze laten er nog steeds teveel binnen. Zie die azc’s waar homo’s en lesbiennes niet eens veilig zijn! Dit moet moet stoppen! Zet ze maar bij de EU in Brussel, want die jatten genoeg geld van onze bevolking.”

De vraag was of er nog moet worden geïnvesteerd in de groep probleemventjes. Maar investeren houdt in dat je profijt ziet van je investering, zegt Vhuberta: „Investeren doe je alleen in iets waarvan je verwacht dat het iets oplevert. Dan blijft in dit geval alleen hard straffen over. De investering in een splinternieuw buurthuis is in de brand gestoken door het reltuig. Niets meer aan doen en gewoon in deze staat laten staan, svp.”

Nou, zegt Vtm, investeren kan best: „Maar dan wel in een enkele vliegreis richting Sahara!” Of investeer eens in andere mensen zegt TBM123: „Er zijn ook veel mensen die zich normaal gedragen en ook een steuntje in de rug nodig hebben. Investeer eerst daar maar in.”

Opsluiten die lui

Dwar vat het nog even samen: „In reltuig, met name allochtoon reltuig, wordt al decennia lang in geïnvesteerd. Honderden miljoenen zijn er al uitgegeven aan ik weet niet wat voor flauwekul. De conclusie is dat het niet veel heeft geholpen en dat het tijd wordt voor een hardere aanpak. Dat is geen gemakkelijk standpunt, maar een standpunt dat door ervaring inmiddels wel helder is. Ophouden met dat gepamper en opsluiten die lui. Orde, rust, regelmaat, arbeidsethos en discipline aanleren. Dat is hetgeen wat zal gaan helpen en niets anders.”

Pamperen heeft nog een nadeel, signaleert Info: „Heeft iemand er al eens over nagedacht dat het pamperen van dit tuig ook zijn weerslag heeft op welwillende mensen van dezelfde afkomst. Doordat het tuig niet hard wordt gestraft en steeds weer de boventoon voert, wordt de hele groep aangekeken. Ik heb ooit met een Marokkaan gewerkt die zei zich te schamen voor zijn afkomst.”

Stuur ze gewoon weg

Beammer snapt dat wel een beetje: „Het gaat er bij mij niet in - ik ben zelf van Turkse afkomst - dat als je weet dat je volk al een slechte reputatie heeft, je je toch blijft misdragen. Pak een paar van die lui op, stuur ze naar hun land van afkomst, daar zullen ze het niet in hun hoofd halen om zoiets te flikken!”

Gizmo vindt het jammer dat de goeden onder de kwaden moeten lijden, maar het kan nu even niet anders: „Er is al genoeg jaren geïnvesteerd in de reljongeren. Het heeft amper iets opgeleverd. Respect voor de enkeling die er wel bij baat bij heeft gehad en die er zelf voor gevochten heeft. En zeker ook respect voor de mensen die zich al die jaren hebben ingezet bij het helpen van die probleemjongeren. Maar de echte losers willen niet geholpen worden, omdat ze liever passief blijven. Dat is veel makkelijker voor hen. De tolerantie is voorbij. Dat reltuig moet keihard aangepakt worden.”

Cultuurkloof

Marokkaanse bendes zijn al 30 jaar een hoofdpijndossier, zo kwam deze week in het nieuws. Ponny46 snapt wel hoe dat is gekomen: „Nederland is al twee generaties te laat met het in het gareel houden van reltuig. Oorzaak: het pamperen, bevoordelen en alles gratis geven. Dan neemt het respect voor je broodheer snel af. Daarbij de cultuurkloof die niet op te lossen is, want de jongeren worden steeds religieuzer en gewelddadiger. Ze komen uit een cultuur van 500 jaar geleden waarin christenhonden, homohaat en westenhaat met de paplepel worden ingegoten. Jammer dat de groep moslims die wel de kansen heeft gegrepen, wel is geïntegreerd en zich thuisvoelt in Nederland zich niet laat horen tegen het reltuig.”

AC_B zegt: „Na 30 jaar ben je uitgepraat. Het is de hoogste tijd om wat politieagenten uit Tanger te lenen en die een poosje de vrije hand te geven. Dan is het probleem snel opgelost.” Een aantal mensen spreekt een voorkeur uit voor ’Marokkaanse straffen’, waarmee vooral lijfstraffen en lange celstraffen worden bedoeld. Peter851 daarover: „Vroeger kende men de spreuk ’wie niet horen wil, moet voelen’. Voer van staatswege lijfstraffen in, net als in landen rond de Middellandse Zee gebruikelijk is. Dan staat het maar wat minder beschaafd. Praten en theedrinken helpen niet, evenmin als opsluiten, want dat staat zo stoer in die kringen.”

"Als je als derde of vierde generatie nog steeds het idee hebt er niet ’bij te horen’, dan is er iets mis"

Australië pakt het wat dat betreft beter aan, schrijft Erbo64: „In Nederland is alles geprobeerd: praten, praten met ouders, buurtcoaches, we geven ze een buurthuis, noem het maar op. Al meer dan 30 jaar lang. En het resultaat: rellen, grote bekken en totale schijt aan de westerse wereld. Dan zit er maar één ding op: bij rellen of overtredingen oppakken, het Nederlandse paspoort innemen en succes in je land van het tweede paspoort. De Nederlandse regering moet echt eens naar Australië kijken. Daar krijg je wel een stempel in je paspoort dat je daar niets te zoeken hebt als je je niet kan gedragen. Het is hier te soft en het loopt nog eens verkeerd af op deze manier in Nederland.”

Opvoeding

Veel relschoppers met Marokkaanse voorouders noemen zich graag ’Marokkaan’. Dan is er iets goed mis, denkt Oietstilkenboom: „Als je als derde of vierde generatie nog steeds het idee hebt er niet ’bij te horen’, dan is er iets mis. Niet met de samenleving, maar met je opvoeding. Dus als iemand iets te verwijten valt, dan toch de ouders. Hier geboren en getogen, gebrekkig Nederlands spreken. Altijd (voor de bühne) bezig met geloof. Dan kun je maar een conclusie trekken: je hoort hier niet. Hoor je hier niet thuis en laat je dat meermaals blijken door misdrijven te plegen? Dan eruit, samen met je familie.”

"Jammer dat al deze reacties nooit zullen worden uitgevoerd met deze regering"

Dat de oplossing buiten de Nederlandse grenzen ligt, denkt ook Ceesverkuil: „Beide opties - investeren of harde aanpak - zullen niet werken. Deze mensen zijn zo vervuld van een haat tegen de westerse cultuur dat dit nooit tot integratie zal leiden. De oplossing ligt naar mijn mening in emigratie naar Marokko, waarbij door Nederland het nodige zal moeten worden geïnvesteerd in lokale huisvesting en uitkeringen. Overigens, dat zijn uitgaven die ook nu worden gedaan.”

Respect

Dan zitten we dus weer bij de oplossingsrichting ’opdonderen’. Gietalien: „Het is overduidelijk wat de meerderheid ervan vindt. Je hoeft hiervoor geen enquête te houden. Hard aanpakken, ook financieel. Nederland is klaar met pappen en nathouden. Aangezien ze geen respect hebben, waarom zou je hen wel met respect behandelen? Het is maar goed dat ik hier niet voor het zeggen heb.”

Michel43e zit op één lijn met alle bovenstaande reacties, maar komt tot een ontnuchterende conclusie: „Jammer dat al deze reacties nooit zullen worden uitgevoerd met deze regering! Hopelijk na een volgende stemronde zal de juiste partij dit niet meer alleen zeggen, maar ook eens doen.”