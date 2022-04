Brief 2 ’Confisceren Russisch bezit zinloos’

Wie komt er weer beschamend achteraan in de rij, met een schamele 500 miljoen? Juist, het ’opgeheven vingertjesland’. Stef Blok, de nieuwe santin coördinator ging voortvarend aan de slag. Maar liefst 14 jachten van Russische eigenaren werden geconfisqueerd, waarvan 12 in aanbouw en 2 in onderhoud bij de rederijen. Wie wordt hierdoor het meest getroffen: De Russen die niet betalen of de rederijen die hun geld niet krijgen? Applaus voor onze Regering!!

W. Praal,

Capelle aan den IJssel

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: