’Peter R. de Vries speciale man’

Woensdag kan er in theater Carré in Amsterdam afscheid genomen worden van misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Verwacht wordt dat mensen enkele uren in rijen moeten staan om hem de laatste eer te bewijzen. Dit geeft nogmaals aan wat voor een speciale man hij was, wat hij voor ons betekend heeft en wat wij daarmee verloren hebben.

Hij beet zich vast in onopgeloste zaken waar iedereen zijn hoop allang opgegeven had. Helaas werd hij door twee onbetekenende figuurtjes voor een luttel geldbedrag van zijn leven beroofd. Deze daders behoren levenslang te krijgen, willen we een duidelijk signaal afgeven dat we dit ’nooit en te nimmer’ zullen accepteren.

Mario Verhees, Asten