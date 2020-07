’Meer steun voor de kermissen’

De stelling van de Dag gaat over het wel of niet redden van reisorganisaties. Reisorganisaties hebben in mijn ogen gouden jaren gehad. En dan denk ik wie helpt ons dan?

Gezonde familiebedrijven, opgebouwd door jarenlang keihard te werken met het hele gezin. Geïnvesteerd in nieuwe attracties, die nu volledig stilstaan zonder enige vorm van steun vanuit de overheid. Al acht maanden zonder inkomen.

Premier Rutte en voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad zeggen dat de kermissen open mogen, maar vergunningen worden maar mondjesmaat afgegeven. Dat kan ook niet want onze kermisterreinen, die volgens mij gewoon openbare ruimte zijn, staan vol met terrassen!

De ene ondernemer wordt geholpen, de andere laten ze verzuipen. Het voelt oneerlijk. Als de kermis omvalt zijn er ook geen andere feesten meer, die worden immers gefinancierd van onze pachtsommen. Denk aan: visserijfeesten, harddraverij, 3 oktober, bloemencorso, dorps- en stadsfeesten, noem maar op.

Frank Vale