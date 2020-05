Brief 2 ’Kernenergie minder vervuilend’

Landen om Nederland heen gaan juist aan het gas, zoals Duitsland, met subsidie nog wel. En gebruiken meer bruin- en steenkool. Frankrijk en meer landen in de wereld bouwen de ene na de andere kerncentrale.

Biomassa zorgt voor veel meer negatieve uitstoot dan kolencentrales en kernenergie. Maar voor- en tegenstanders blijven elkaar betwisten. Want volgens de heer Wiebes betreft het vooral organisch restafval: ja hoor! Volksverlakkerij, alweer!

Voor mij blijft één ding overeind in deze discussie: bomen zorgen voor zuurstof en nemen CO2 op. En alleen daarom schaam ik mij als Nederlander ervoor dat mijn land vele bossen in andere, verre, landen laat omzagen om mijn huis warm te houden.

Hoe klimaatneutraal is het om al die bomen om te zagen, te versnipperen, te verschepen over de oceanen en te transporteren naar die biomassacentrales? En dan wordt er gemiert over de vuurkorf die ik vijf dagen per jaar aansteek. Wordt wakker Wiebes, kernenergie!

Herman Matteman, Almere

