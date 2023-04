Premium Het beste van De Telegraaf

Door Marcel Peereboom Voller

Even wat gedragsregels voor een volgend bezoekje aan het primatenverblijf in de Rotterdamse dierentuin. Ten eerste: als je deze mensapen in de ogen kijkt, dan pakken ze je. Dat ervaren zij als bedreigend, of uitdagend.