Column Assita Kanko Vrouw aan de macht blijft uitzondering

Door Assita Kanko

Women leaders can feel alone in the most crowded of rooms. Aan dit zinnetje van de Amerikaanse schrijfster Linda Coughlin moest ik spontaan denken toen ik de foto van de laatste G7-top zag in Hiroshima. Het verandert niet. Tien wereldleiders rond de tafel, negen mannen, één vrouw.