’Vermogen meetellen voor vrije sector huur’

In het stuk van prof.dr. Kardol staat geschreven dat “als de bereidheid van ouderen toeneemt om te verhuizen draagt dat in belangrijke mate bij aan de aanpak van de woningcrisis in Nederland”. Heel bijzonder vind ik dan dat gepensioneerden met aow en een piepklein pensioen niet in aanmerking komen voor een vrijesector appartement. Als ze hun (afgeloste) huis verkopen hebben ze bijvoorbeeld 3 ton op de bank staan maar een ruim, nieuw huurappartement wordt ze geweigerd door een te laag inkomen. Dus gaan ze maar verbouwen. Als dit standpunt nu eens zou veranderen en er vanuit wordt gegaan dat deze mensen en vele anderen het geld van de verkoop mogen gebruiken om te verhuizen om ruim te kunnen wonen (wat ze al 40 jaar gewend zijn in hun eengezinswoning) ben ik van mening dat veel meer gepensioneerden bereid zijn te verhuizen.

G. van den Brink,

Alkmaar