In het Vizier: de week van de hoofdredacteur Media slaan door bij genderidentiteit

Door Paul Jansen Kopieer naar clipboard

Hoe gaan media om met genderidentiteit? Nog niet zo lang geleden schreven we simpelweg over man en vrouw. Nu zijn er plots tal van persoonsvormen. Maar waar ligt de grens tussen gezond verstand en gekkigheid, tussen het niet onnodig kwetsen in berichtgeving en het evenmin eindeloos bevestigen van de hokjesgeest van tere of labiele zieltjes en radicalen?