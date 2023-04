Uitslag Stelling: Minder nadruk op eindtoets

Vanaf volgend schooljaar wordt de huidige eindtoets, vaak de Cito-toets, vervangen door een doorstroomtoets. Die moet de overgang naar het voortgezet onderwijs beter laten verlopen en meer kansengelijkheid bieden. Leerlingen die van hun basisschool een te laag schooladvies krijgen, kunnen door deze toets makkelijker alsnog naar een hoger schoolniveau.

Ruim de helft van de respondenten vindt een eindtoets aan het eind van de lagere school niet nodig. „Als je een kind acht jaar op school hebt gehad, krijg je echt wel een beeld wat hij of zij aan kan”, vindt iemand. Een ander: „Resultaten over de jaren en inzicht van de leraar moeten bepalend zijn. Ik kreeg mavo-advies na de Cito. Het advies van de leraar was havo/vwo brugklas. Resultaat: gymnasium met glans afgemaakt en vervolgens naar de universiteit.”

Een bijna even grote groep vindt de eindtoets wel een goed middel. „Het is nodig om een meer onafhankelijke maatstaf te hebben, want sommige kinderen worden door de leraar onder- of overschat.”

Twee derde denkt dat leraren (onbewust) vooringenomen zijn en subjectieve oordelen laten meewegen in hun schooladvies, maar desondanks vindt de meerderheid dat er meer op het advies van de leerkracht vertrouwd moet worden dan op de Cito-score. Een respondent stelt dat het in de eerste plaats moet gaan over ’wat wil het kind zelf’. „De Cito-toets moet bepalen of die wens te bewerkstelligen is in combinatie met de mening van de leerkracht(en) van de lagere school.”

De meeste deelnemers menen dat er sprake is van kansenongelijkheid bij de overgang naar de middelbare school, maar vragen zich af hoe erg dat is. Iemand zegt: „Er zijn altijd succesvolle en succesarme leerlingen. Voor succesarme leerlingen biedt de samenleving veel herkansingen.” Een ander vindt dat er per definitie kansenongelijkheid is ’omdat kinderen nu eenmaal intellectueel verschillen’. „Laten ze zich in Den Haag vooral druk maken om de kwaliteit van het onderwijs.”

Ook zijn de meesten het erover eens dat de eindtoets veel stress oplevert voor de leerlingen. Sommigen van hen zien niet in wat daar mis mee is. „Ook kinderen moeten leren met stress om te gaan.” Maar een andere respondent klaagt dat haar dochter al dagen gestrest rond loopt vanwege de Cito-toets, terwijl zij al een mooi en prima schooladvies heeft gekregen. „Zo’n toets verhoogt de druk op kinderen en leerkrachten.”

Niet in de laatste plaats ook door de ouders, die hun kinderen pushen om zo hoog mogelijk te scoren, meent meer dan 80% van de deelnemers. Een kritische respondent: „Ouders willen allemaal een vwo-advies? Straks verdient de vakman goud geld.” Een ander ziet dat veel ouders hun kinderen trainingen laten volgen voor een beter resultaat. „Onverstandig, want het verhoogt de kans dat ze op de middelbare school op hun tenen moeten lopen of afstromen naar een lager niveau.” Hij vindt het niet nodig om het huidige systeem aan te passen: „Want het probleem van kansenongelijkheid los je er niet mee op.”