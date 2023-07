Vakanties spreiden ’wensdenken’: ’Wie gaat er dan voor de klas staan?’

Ellenlange files, stress op de luchthaven en vervolgens de camping, volle stranden en attractieparken. En dat allemaal voor de hoofdprijs. Kan dat niet anders? „Natuurlijk is spreiding heel belangrijk”, beaamt lezer m_janssen28. „Je kunt nu eenmaal niet allemaal in dezelfde week naar dezelfde plek gaan. Zowel qua verkeer als vakantieplek en accommodaties is dat onmogelijk.”

Voor Klinkhamer klinkt de vakantieversoepeling ook wel als muziek in de oren. „Dan kan mijn echtgenote dus ook eindelijk buiten de schoolvakantie verlof opnemen. Ben wel benieuwd wie er dan voor de klas gaat staan?” Dat laatste is een terecht punt. Het basis- en voortgezet onderwijs komt al leraren tekort. Met een beetje pech komen de klassen sowieso al leeg te staan, merkte een van de auteurs al op, en hebben kinderen ’veel meer vrije dagen dan ons lief is’.

Er klinkt ook kritiek: ’pure wensdenkerij’, denkt Axel Terpstra over het voorstel. „Wat is dat andere zaligmakende systeem dan? Kinderen tussentijds van school halen, zodat ze belangrijke lessen gaan missen? Hoe moeten scholen daarmee omgaan? En dan ga je lekker op vakantie wetende dat je kinderen een leerachterstand oplopen?”

„Vraag en aanbod bepalen voor een groot deel de vakantiemarkt. Maar de vakantiegangers zijn daarnaast ook werkenden, actief in diverse sectoren van de samenleving, die nodig zijn om de zorg, het onderwijs, de landbouw en het ambtenarenapparaat te laten functioneren. Denk dat maatwerk waarbij rekening wordt gehouden met wat elk individu of elke sector wil, veel complexer wordt dan het rooster voor het spoorboekje. Is spreiding dan niet een methode die juist beter bij de huidige tijd past?” vraagt DaHa zich af.

De laatste twee weken van juli en de eerste week van augustus zijn nog altijd het meest gewild als vrije dagen. Of flexibilisering de prijzen goed zal doen? Daar hebben veel lezers een hard hoofd in. „Juist in de zomermaanden is de kans op mooi weer het grootst, dus wil iedereen daarvan profiteren om er weer een jaar tegen aan te kunnen”, aldus Cornelia. „Juist in de negen weken gespreide zomervakantie kunnen de kinderen en ouders profiteren van het buitenleven wat in de winter haast onmogelijk is. Reken er maar niet op dat de prijzen zakken als er nog meer spreiding komt, het hoogseizoen zal simpelweg nog langer worden in de reisbranche.”

Zie dat helemaal niet zitten, wat moeten bedrijven doen? Personeel weg en bedrijf valt stil.Alleen voor de wens van op diverse tijden op vakantie te gaan. Wie gaat dat betalen?De reisbranche zeker niet. De spreiding van de bouwvak is nu al lastig, reden je wilt graag met een familielid met de kinderen op vakantie. macy1