Uitslag stelling: ’Geef spullen nieuw leven’

De Europese commissie gaat stappen ondernemen om tot een groenere economie te komen. Zo zal de EU zich meer gaan bemoeien met fabrikanten en afdwingen dat er bij de productie wordt gewerkt aan een langere levensduur van spullen en dat er minder energie wordt verbruikt in het productieproces.

De meerderheid van de respondenten vindt het goed dat de EU actie onderneemt om de ‘weggooimaatschappij’ te bestrijden. Een reactie: „Goed plan, er wordt veel onnodig weggegooid, vooral elektronica vanwege problemen met software en accu’s die makkelijk verholpen kunnen worden”, zegt een stemmer. Toch wordt hergebruiken niet altijd makkelijk gemaakt, weten andere deelnemers. „Ik heb een wasmachine van amper drie jaar oud, er moet een nieuwe printplaat in, maar die is niet te verkrijgen!”

Een andere respondent ergert zich mateloos aan de wegwerpcultuur in de kledingindustrie: „Het is onzin om goede spullen zoals kleding weg te gooien alleen omdat het niet meer in de mode is. We moeten naar een andere economie toe waarin spullen gerepareerd of hergebruikt kunnen worden.” Wel denken veel stemmers dat het lastig wordt om de hele keten van productie tot verkoop om te krijgen: „Zolang de retail door omzet gedreven is en service en levensduur op de tweede plek zet wordt het niets, dus daar moeten we beginnen.”

De EU denkt aan etiketeisen, vergelijkbaar met het energielabel op wasmachines, om daarmee te kunnen zien hoe ’groen’ koopwaar is. Volgens 48 procent zou dit een goed plan zijn. „De houdbaarheid van alle producten moet opnieuw worden beoordeeld en zichtbaar worden gemaakt”, vindt iemand. Ook zullen de fabrikanten openbaar moeten maken hoeveel onverkochte kleding ze weggooien en wordt er zelfs gesproken van een verbod op vernietiging. Het gros van de stemmers staat achter zo’n verbod.

Ook de consument moet zijn verantwoordelijkheid nemen op weg naar een 'groenere' economie, vinden velen. Ongeveer de helft van alle deelnemers zegt bij aankoop van een product rekening te houden met de duurzaamheid ervan. Een stemmer vertelt: „Ik kies altijd voor kwaliteit boven kwantiteit. Ik wil dat spullen langer meegaan.” Sommigen reageren dat duurzaam spul niet te betalen is: „Wat groener is net als bij gezond eten altijd duurder, dat stimuleert toch niet.” Een andere respondent hekelt juist de massale consumptie van goedkope meuk in bijvoorbeeld de kledingindustrie: „We moeten mensen bewust maken van wat zo’n prijs betekent. Een t-shirt van 5 euro dat gemaakt is in het buitenland, hiernaartoe is vervoerd en gedistribueerd is, waarvan iedere stap geld oplevert en er nog winst op wordt gemaakt ook, dat kan natuurlijk niet goed zijn.”

Van de stemmers geeft 45 procent aan zelf snel dingen weg te gooien als ze kapot zijn. Iets meer dan de helft doet dit liever niet. Een van hen stelt: „Geef spullen een tweede leven. Zelf ben ik groot fan van kringloopwinkels. Bruikbare spullen kopen tegen een goede prijs. Dat zou iedereen moeten doen.”