Uitslag Stelling: Advies veel te vrijblijvend

Een reactie: „Dit advies had al bij het begin van deze tweede golf gegeven moeten zijn.” Een andere stemmer: „Een van dé oorzaken van de eerste golf waren de toeristen die terugkeerden van de wintersport. Dan moet je nu toch beter weten?”

Wel denken de meesten dat het advies niet naar het buitenland te gaan, de nekslag betekent voor de reisbranche. Daar hebben respondenten niet veel medelijden mee. „Het is jammer, maar de gezondheid staat voorop.” En: „Er zullen ongetwijfeld bedrijven omvallen, maar na corona komen daar wel weer nieuwe voor in de plaats.”

Aan de andere kant: het reisadvies is een advies. Twee derde van de deelnemers denkt dat veel Nederlanders zich hier niet aan gaan houden. Een deelnemer: „Ik vrees dat het weer net zo wordt als in de zomervakantie. Ik houd mijn hart vast.” Een andere reactie: „Het is een advies, dus velen gaan het als vrijblijvend opvatten.”

Iemand vraagt zich af: „Waarom een advies en niet gewoon een verbod?”

Deze week meldde het OMT dat slechts een kwart van de reizigers naar een ’oranje' of ’rood’ gebied zich houdt aan het advies om in quarantaine te gaan. Dat vindt een ruime meerderheid niet echt opvallend. „Het valt me eerlijk gezegd nog mee. Je zou verwachten dat die eigenwijze Nederlanders helemaal niet in quarantaine gaan.” Iemand anders: „Wie zo dom is om op vakantie te gaan, is ook zo dom om zich niet aan de quarantaineregels te houden.” Een grote meerderheid zou graag zien dat er na een buitenlandse reis naar gebieden met code oranje of code rood, een quarantaineplicht komt. „Heel graag nu meteen die quarantaineplicht. De vraag is wel hoe men die gaat naleven.” Een deelnemer komt met een plan: „Spreek wereldwijd af dat gedurende drie weken niemand mag reizen. Dat is voor iedereen duidelijk.”

Afgelopen zomer maakten veel Nederlanders een buitenlandse reis, omdat het ’mocht'. Ruim driekwart van de respondenten vindt dat het Nederlandse beleid wat dat betreft te laconiek is geweest.

Een deelnemer: „Niet alleen Nederland is te laconiek geweest. We hebben deze golf ook te danken de landen die hun grenzen weer openstelden voor toerisme.” Toch denken de meesten dat ondanks de ervaringen van afgelopen zomer veel Nederlanders toch geneigd zijn om met kerst op vakantie te gaan. „Blijkbaar denken velen dat reizen een recht is.” Iemand anders: „We moeten nog een jaartje afzien. Volgend jaar mogen we vast wel weer.” Frankrijk en Duitsland gaan meer ’op slot' om met kerst de teugels weer meer te kunnen laten vieren. Een ruime meerderheid vindt dat Nederland dat ook moet doen. De meesten verwachten dat Rutte volgende week gaat aankondigen dat Nederland meer ’op de rem' gaat. Toch zijn er ook sceptici: „Dat durven ze niet, want de verkiezingen komen eraan.” Overigens is dat geen garantie tegen een derde golf. Twee derde denkt dat we ons na kerst kunnen opmaken voor nog een coronagolf. Een deelnemer schampert: „Op naar een derde golf in januari en een vierde in april. En dan is het alweer voorjaar.”