’Succes in strijd tegen illegaal vuurwerk’

Sinds vorig jaar is een speciaal taskforce belast met het stoppen van de handel in illegaal vuurwerk. En met groot succes. Werd er jaarlijks ongeveer 50.000 kilo uit de handel genomen, vorig jaar was dat al opgelopen tot 122.000 kilo. En dit jaar wordt een absoluut recordjaar. Nú al is er een gigantische hoeveelheid van meer dan 150.000 kilo inbeslaggenomen. En met nog een maand te gaan wordt dat dus nog veel meer.

Prima werk van onze opsporingsdiensten. Chapeau! Ga vooral zo door. Je kunt dat boeventuig niet genoeg op de huid zitten. En nu maar hopen dat ook de rechter gaat delen in de feestvreugde en als finale sluitstuk forse vrijheidsstraffen gaat opleggen.

Jan Muijs, Tilburg