’Pinnen vervangt cash’

Een gezin rekent op vakantie af met een pinpas of creditcard, nog gezonder ook in deze coronatijd; niets is zo vies als contant geld. Met een eigen munt is het enige variabele dat we kunnen treffen de wisselkoers. Dat eventuele nadeel weegt niet op tegen de voordelen van een sterke eigen munt.

K. Zijlvaart, Den Haag